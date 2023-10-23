Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

Возможное закрытие Балтийского моря для российских судов станет грубейшим нарушением международного права.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
о каких международных договорах и гарантиях может идти речь, когда гейропа-жопа и пиндосия практически нарушили всё что только можно. Этим придуркам из триебалтики просто нужно спокойно, чётко и внятно объяснить, только попробуете и вас тут же нестанет, от слова совсем!!
Ответить
2 н.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Только за одно это заявление суда  всех недружественных стран будут заранее лишены права прохода по СМП навечно без права апелляции . А если даже политическая обстановка потеплеет  , то всё равно сама проводка будет стоить в 4 раза больше чем  для судов дружественных России стран . А вот проводка российских судов по Балтийскому морю продолжится , только под сопровождением военных судов и авиации своих Вооружённых Сил . При этом стоимость услуг по охране будет включена в стоимость перевозимого товара . Кушайте на здраве . А заодно Прибалтика должна будет выплатить за свой выкуп от Шведов всей территории . С них это никто не снимает
Ответить
2 н.
Ольга Кожемякина
Ну, Песков загнул, выдав глупую фразу, когда призвал президента Латвии &quot;подумать о том, что делать с Балтийским морем&quot;. Разве какая-то примитивная шлюха может что-то решать, а тем более думать?!
Ответить
2 н.

Картина дня

наверх