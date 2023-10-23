Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

о каких международных договорах и гарантиях может идти речь, когда гейропа-жопа и пиндосия практически нарушили всё что только можно. Этим придуркам из триебалтики просто нужно спокойно, чётко и внятно объяснить, только попробуете и вас тут же нестанет, от слова совсем!!

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Только за одно это заявление суда всех недружественных стран будут заранее лишены права прохода по СМП навечно без права апелляции . А если даже политическая обстановка потеплеет , то всё равно сама проводка будет стоить в 4 раза больше чем для судов дружественных России стран . А вот проводка российских судов по Балтийскому морю продолжится , только под сопровождением военных судов и авиации своих Вооружённых Сил . При этом стоимость услуг по охране будет включена в стоимость перевозимого товара . Кушайте на здраве . А заодно Прибалтика должна будет выплатить за свой выкуп от Шведов всей территории . С них это никто не снимает