Лоза предложил потратить деньги от отмены концерта Уэста на защиту от БПЛА

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что деньги, которые петербуржцы были готовы потратить на билеты на концерт Канье Уэста, лучше было бы направить на более важные вещи — например, на защиту от беспилотников.