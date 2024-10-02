СМИ: У самолета президента Бразилии возникла техническая проблема при вылете

Техническая проблема возникла у самолета президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы при вылете из Мексики, где он принимал участие в торжествах по поводу инаугурации новой главы государства Клаудии Шейнбаум.
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