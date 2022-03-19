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Выпирающий живот и дряблая кожа: в Сеть попало видео с 66-летней Ларисой Долиной без фотошопа

Выпирающий живот и дряблая кожа: в Сеть попало видео с 66-летней Ларисой Долиной без фотошопа

66-летнюю Ларису Долину часто упрекают в увлечении фотошопом. Звезда эстрады периодически делится с поклонниками свежими кадрами, на которых она выглядит просто умопомрачительно.

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