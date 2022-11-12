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Бойцы батальона «Спарта» уничтожают позиции ВСУ на подступах к Авдеевке

Бойцы батальона «Спарта» уничтожают позиции ВСУ на подступах к Авдеевке

Бойцы батальона Народной милиции ДНР «Спарта» уничтожают позиции украиснких войск в районе Авдеевки. Как сообщает «Русская весна», в ночь на 12 ноября военнослужащие наносили удары по подразделениям ВСУ на подступах к западной части Авдеевки.

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