Захарян разозлился из-за решения тренера и ушел в раздевалку до окончания матча с «Эспаньолом»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян эмоционально отреагировал на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо не выпускать его на замену в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1), сообщает Diario Vasco.