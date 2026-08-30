Захарян разозлился из-за решения тренера и ушел в раздевалку до окончания матча с «Эспаньолом»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян эмоционально отреагировал на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо не выпускать его на замену в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:1), сообщает Diario Vasco.
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