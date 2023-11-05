Как Нетаньяху и израильские спецслужбы пропустили атаку ХАМАСа

Кедми, как бывший глава Натив,был явно в курсе,поэтому и не выдержали нервишки,перешел на крики и хамство,когда уши самого Израиля показались,как виновника нынешней ситуации

Виктор Тимошевский

Принимая во внимание,чьим детищем является ХАМАС,создается впечатление,что мы являемся свидетелями грандиозного трагического шоу,разагранного спецслужбами заинтересованных стран. Дело не в обороне а в расширении территории еврейского государства. Просто так не придешь и не заберешь. А под прикрытием борьбы с террористами и ради мирного неба над головами израильтян,можно поступиться принципами и жизнями десятков тысяч жителей Газы. Посмотрим продолжение этого печального шоу,а главное на итог.