Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 642 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    И где же ты видела у нынешних хохлов мклонность к логическому мышлению. Их не удивляют заявления бандэровских историк...А на Украине снов...
  • Владислав Владислав
    Автор не понимает глубоких маневров Вучича.В Сербии резко ув...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Сербы - кончились. Совсем. В тот самый день и час, когда продали Милошевича.В Сербии резко ув...

Как Нетаньяху и израильские спецслужбы пропустили атаку ХАМАСа

Как Нетаньяху и израильские спецслужбы пропустили атаку ХАМАСа

Трагические события 7 октября 2023 года в Израиле подобно событиям 11 сентября в США на десятилетия вперед будут объектами разного рода конспирологических теорий и расследований.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
Кедми, как бывший глава Натив,был явно в курсе,поэтому и не выдержали нервишки,перешел на крики и хамство,когда уши самого Израиля показались,как виновника нынешней ситуации
Ответить
1 д.
Виктор Тимошевский
Принимая во внимание,чьим детищем является ХАМАС,создается впечатление,что мы являемся свидетелями грандиозного трагического шоу,разагранного спецслужбами заинтересованных стран. Дело не в обороне а в расширении территории еврейского государства. Просто так не придешь и не заберешь. А под прикрытием борьбы с террористами и ради мирного неба над головами израильтян,можно поступиться принципами и жизнями десятков тысяч жителей Газы. Посмотрим продолжение этого печального шоу,а главное на итог.
Ответить
1 д.
Кошмар
Кедми и Сатановский потому и призывали Россию к ковровым бомбардировкам украинских городов, чтобы потом Израиль мог оправдывать свои зверства в Газе, ссылаясь на Россию.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх