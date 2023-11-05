Трагические события 7 октября 2023 года в Израиле подобно событиям 11 сентября в США на десятилетия вперед будут объектами разного рода конспирологических теорий и расследований.
Как Нетаньяху и израильские спецслужбы пропустили атаку ХАМАСа
Комментарии
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CM
C Major
Кедми, как бывший глава Натив,был явно в курсе,поэтому и не выдержали нервишки,перешел на крики и хамство,когда уши самого Израиля показались,как виновника нынешней ситуации
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1 д.
Виктор Тимошевский
Принимая во внимание,чьим детищем является ХАМАС,создается впечатление,что мы являемся свидетелями грандиозного трагического шоу,разагранного спецслужбами заинтересованных стран. Дело не в обороне а в расширении территории еврейского государства. Просто так не придешь и не заберешь. А под прикрытием борьбы с террористами и ради мирного неба над головами израильтян,можно поступиться принципами и жизнями десятков тысяч жителей Газы. Посмотрим продолжение этого печального шоу,а главное на итог.
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1 д.
Кошмар
Кедми и Сатановский потому и призывали Россию к ковровым бомбардировкам украинских городов, чтобы потом Израиль мог оправдывать свои зверства в Газе, ссылаясь на Россию.
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1 д.
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