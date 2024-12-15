Неопознанные беспилотники нарушили работу аэропорта в Нью-Йорке

Неопознанные беспилотники продолжают терроризировать города Соединенных Штатов. Если раньше их замечали над военно-морской базой ВС в Нью-Джерси, то теперь они помешали работе международного аэропорта Стюарт в Нью-Йорке.
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