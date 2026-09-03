Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна продолжит предоставлять статус беженцев украинцам призывного возраста, особенно этническим венграм из Закарпатья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н В России готовят ...
- Кто тащит предате...
- Михаил Мишустин р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым