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В Британии предложили за счет инвалидов увеличить оборонные расходы

В Британии предложили за счет инвалидов увеличить оборонные расходы

Лидер консерваторов Кеми Баденок выступила с инициативой о пересмотре льгот и жилищных пособий для инвалидов, чтобы увеличить расходы на оборону.

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