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Татар-информ

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Общественные наблюдатели Татарстана проходят подготовку перед выборами

Общественные наблюдатели Татарстана проходят подготовку перед выборами

Обучение общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов депутатов Государственной Думы России, проходит сегодня в рамках Фестиваля труда и доблести в Казани в здании администрации Вахитовского и Приволжского районов.

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