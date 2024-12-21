А вот если бы начали тогда, или Как понадёжней вогнать себя в депрессняк?

В. Соловьев как пропагандист грубиян и хам, а автор ту же пургу несет, но в деликатной и даже вежливой форме. Каких только существ нет на свете!

Людмила Лиханова

НУЖНО ПОНИМАТЬ ОДНО: СЕЙЧАС НА НАС ИДЕТ ВОЛНА ЦИПСЯТИНСКО-ЛИБЕРАСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. И НАМ НАДО НА ВСЕ ЭТО СМОТРЕТЬ ПОД ОДНИМ УГЛОМ: ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЕЛЬЗЯ ПЛОХО ГОВОРИТЬ О СВОИХ. НИ-КОГ-ДА !!! ПРОСТО ПРОПУСКАЙТЕ ВСЕ , ЧТО ПИШУТ МИМО УШЕЙ И СЕРДЦА Т.К. НИКТО ИЗ НАС НЕ ЗНАЕТ И ТЫСЯЧНОЙ ДОЛИ ВСЕГО, ЧТО ГОТОВИЛИ НАШЕЙ СТРАНЕ ВРАГИ, КОТОРЫМ ВЫ СЕЙЧАС ВНЕМЛИТЕ И ПОДПЕВАЕТЕ. СТЫДНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ , А ВОТ ВРАГАМ КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ РАСПЛОДИЛИСЬ, НУЖНО НАЧАТЬ ИСКАТЬ ЩЕЛИ КУДА ПРЯТАТЬСЯ, ХОТЯ...ВРЯД ЛИ ЭТО ВАМ ПОМОЖЕТ.