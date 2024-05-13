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Царьград

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Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей «клоунами, которые в жизни ничего не добились»

Омский чиновник назвал пострадавших от паводка жителей «клоунами, которые в жизни ничего не добились»

Жители требовали привлечь власти к ответственности после прорыва дамбы.В Омске жители, пострадавшие от паводка, создали петицию с требованием привлечь местные власти к ответственности после прорыва дамбы.

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