Nothing Phone (2a) оказался чуть быстрее Redmi Note 13 Pro+: новинку протестировали в AnTuTu

Официальная премьера Nothing Phone (2a) ожидается 5 марта, но аппарат уже протестировали в AnTuTu. Причем на одной фотографии, демонстрирующей результаты теста, он Nothing Phone (2a) позирует рядышком с Redmi Note 13 Pro+ и OnePlus Nord CE 3, так что очень просто сравнить производительность трех этих моделей.