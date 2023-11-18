Вопросы конфликтов на Украине и в Израиле не попали в итоговую декларацию АТЭС

В итоговую декларацию, принятую лидерами стран на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не попали упоминания Украины и палестино-израильского конфликта, в отличие от заявления прошлого года.
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