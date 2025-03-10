«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

Ветеран СВО Денис Орлов: Мои ребята нашли украинскую лабораторию по разработке ядерного оружия @ vk.com/orlov_dy Tекст: Юрий Михайлов «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну.