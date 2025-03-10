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Позитив для оптимистов

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«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

«Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

Ветеран СВО Денис Орлов: Мои ребята нашли украинскую лабораторию по разработке ядерного оружия @ vk.com/orlov_dy Tекст: Юрий Михайлов «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Дай бог тебе здоровья, счастья и спокойствия от душевных мук! Ты герой, парень!!!
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17 час.
СБ
Серж Брукс
Настоящий мужик уважаю и снимаю шляпу.На таких парнях держится Россия
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13 час.
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