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С начала учебного года прокуратура нашла в тульских школах 33 нарушения в сфере организации питания детей

С начала учебного года прокуратура нашла в тульских школах 33 нарушения в сфере организации питания детей

В Тульской области органы прокуратуры проводят проверки в сфере организации питания школьников. С начала учебного года директорам образовательных заведений внесено 33 представления для устранения нарушений.

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