С начала учебного года прокуратура нашла в тульских школах 33 нарушения в сфере организации питания детей

В Тульской области органы прокуратуры проводят проверки в сфере организации питания школьников. С начала учебного года директорам образовательных заведений внесено 33 представления для устранения нарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии