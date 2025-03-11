Трасса Гран При Саудовской Аравии примет этап ралли

FerrariВласти Саудовской Аравии активно расширяют присутствие своей страны в мировом автоспорте. Финал чемпионата мира по классическому ралли WRC в сезоне-2025 пройдёт с 27 по 30 ноября в Джидде, а в мае состоится кандидатский этап WRC, который должен продемонстрировать готовность страны к гонке мирового ралли.