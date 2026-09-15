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Царьград

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Майк Джонсон исключил мораторий на развитие искусственного интеллекта

Майк Джонсон исключил мораторий на развитие искусственного интеллекта

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что мораторий на разработку ИИ приведет к потере преимущества перед Китаем.

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