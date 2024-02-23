Рожин: Над Азовским морем сбит ещё один самолет А-50, он упал в Краснодарском крае

В воздушном пространстве России над Азовским морем рядом с городом Ейск произошло крушение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) типа А-50 Воздушно-космических сил России.
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