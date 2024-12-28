В Челябинской области завершился капремонт двух плотин

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря, ФедералПресс. В Челябинской области на гидротехнических сооружениях Айского водохранилища на реке Ай в Златоусте и Нижнеуфалейского водохранилища на реке Уфалейка в поселке Нижний Уфалей изготовлены и установлены основные и аварийные затворы, отремонтированы конструкции водосброса.