В Челябинской области завершился капремонт двух плотин

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря, ФедералПресс. В Челябинской области на гидротехнических сооружениях Айского водохранилища на реке Ай в Златоусте и Нижнеуфалейского водохранилища на реке Уфалейка в поселке Нижний Уфалей изготовлены и установлены основные и аварийные затворы, отремонтированы конструкции водосброса.
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