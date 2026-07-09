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Пять фраз, которые выдают неграмотную речь: проверьте себя

Пять фраз, которые выдают неграмотную речь: проверьте себя

Речь многое рассказывает о человеке еще до того, как он успеет произвести впечатление. И дело не только в словарном запасе, но и в привычных выражениях, которые многие используют, даже не подозревая, что они считаются ошибочными, рассказывает Татьяна Кузнецова.

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