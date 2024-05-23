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Новосибирцы смогут увидеть "Парад планет" в начале июня

Новосибирцы смогут увидеть "Парад планет" в начале июня

Названы две даты, когда над Новосибирском летом 2024 года выстроится "Парад планет". Первый произойдёт 3 июня.

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