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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Экс-компания Дерипаски через суд потребовала продать долю в Strabag Райффайзенбанку

Компания «Распериа», ранее контролируемая миллиардером Дерипаской, через Арбитражный суд Калининградской области потребовала продать российскому Райффайзенбанку свои 24,1% в австрийской Strabag за €1,7 млрд, сообщили «Ведомости».

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