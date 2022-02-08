CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по причине позиции Германии по газопроводу «Северный поток — 2», сообщил журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на источник «близкий к правительству Украины».