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CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за «Северного потока — 2»

CNN: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по причине позиции Германии по газопроводу «Северный поток — 2», сообщил журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на источник «близкий к правительству Украины».

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