Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с будущими педагогами, родителями и учениками школы в районе Ново-Переделкино, строительство здания которой завершилось в 2026 году, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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