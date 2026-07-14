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МОСИНФОРМ

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Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с будущими педагогами, родителями и учениками школы в районе Ново-Переделкино, строительство здания которой завершилось в 2026 году, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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