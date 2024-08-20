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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 21 августа в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 21 августа в Крыму

ВЫСТАВКИ Крымский этнографический музей (Симферополь, ул Пушкина, 18) «Славянский узор» 6+ 21 августа, 9:00-18:00 Вниманию посетителей представлены вышитые мужские и женские рубахи, декоративные полотенца и тканые пояса, которые датируются серединой XX века.

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