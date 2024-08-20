Куда сходить: интересные мероприятия 21 августа в Крыму

ВЫСТАВКИ Крымский этнографический музей (Симферополь, ул Пушкина, 18) «Славянский узор» 6+ 21 августа, 9:00-18:00 Вниманию посетителей представлены вышитые мужские и женские рубахи, декоративные полотенца и тканые пояса, которые датируются серединой XX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии