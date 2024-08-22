В СФ предложили отказывать в гарантийном ремонте авто с неоригинальными запчастями

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать право официальным дилерам отказывать в гарантийном ремонте автомобилей, если в них будут обнаружены неоригинальные запчасти.
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