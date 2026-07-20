Иранская «хирургия» по базам США: спутники подтвердили ювелирную точность ракет Свежие материалы спутниковой разведки указывают на высокую точность ударов иранских баллистических ракет по авиабазе Муваффак аль-Салти в Иордании, где размещаются американские военные подразделения и авиационная техника.