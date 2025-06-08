"Спящие агенты" СБУ проснулись: Куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России

Акимова Татьяна Ошущение, что предатели у нас везде, а в первую очерель-во власти.Чистить, чистить и чистить.А мигрантов любой национальности вывозить из России в товарных вагонах, как это делал Сталин.И смертная казнь должна быть обязательно!!!

vagas Karlito Усугубляет положение то,-что удается врагам встраиваться без труда в экономическую деятельность ,где они вполне легализуются и получают вполне реальную "крышу" Это методы контроля хромают и позволяют им уходить из сферы наблюдения органов! Значит у нас не все под контролем!