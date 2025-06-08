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Царьград

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"Спящие агенты" СБУ проснулись: Куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России

"Спящие агенты" СБУ проснулись: Куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России

"Спящие агенты" СБУ проснулись: куратор вышел на связь, и теперь весь мир говорит о проблеме России. С очень большой долей вероятности водители, нанятые одним из участников теракта Артёмом Тимофеевым для перевозки, могли использоваться втёмную.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Ошущение, что предатели у нас везде, а в первую очерель-во власти.Чистить, чистить и чистить.А мигрантов любой национальности вывозить из России в товарных вагонах, как это делал Сталин.И смертная казнь должна быть обязательно!!!
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8 час.
vagas Karlito
Усугубляет положение то,-что удается врагам встраиваться без труда в экономическую деятельность ,где они  вполне легализуются и  получают  вполне реальную &quot;крышу&quot; Это методы контроля хромают и позволяют им  уходить из  сферы наблюдения  органов! Значит  у нас  не все под контролем!
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8 час.
АМ
Анна Михайлова
Все это просто мерзко! И особенно откровенное безразличие и безконтрольное отношение властей к получению гражданства приехавшим из Украины!
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7 час.
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