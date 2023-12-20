Нормальных женщин не осталось, говорит холостяк. Выяснила у него, что значит нормальные

Майя Maja Это только мечты. Они таким музчинкам помогают сохранить иллюзию своей неповторимости и уникальности. Смешно-то как))

Платон Платонов И ничего страшного, мужик ищет женщину мечты, а отстой его не интересует. У баб та же хрень и ничего. Сами бабы считают правильным предъявлять аналогичные требования к мужикам.