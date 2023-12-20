ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Samarium
    Спасибо. Весьма познавательно.....Кто такие туалетн...
  • Александр24
    Женщинам под 60, считаю, вообще нет необходимости в совместной жизни с мужчинами. Попрыгушки в постели отходят на вто...Старуха 50+ ворот...
  • Александр24
    Взяли в пример одного идиота-дебила и считают, что все такие?Нормальных женщин...

Нормальных женщин не осталось, говорит холостяк. Выяснила у него, что значит нормальные

Нормальных женщин не осталось, говорит холостяк. Выяснила у него, что значит нормальные

Есть у моей подруги двоюродный брат - вечно одинокий мужчина в самом расцвете сил, 35 лет от роду.

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Комментарии
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Майя Maja
Это только мечты. Они таким музчинкам помогают сохранить иллюзию своей неповторимости и уникальности.  Смешно-то как))
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18 час.
Платон Платонов
И ничего страшного, мужик ищет женщину мечты, а отстой его не интересует. У баб та же хрень и ничего. Сами бабы считают правильным предъявлять аналогичные требования к мужикам.
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7 час.
А
Александр24
Взяли в пример одного идиота-дебила и считают, что все такие?
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56 мин.

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