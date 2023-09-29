В подвале замка обнаружили 190-летний старейший в мире шотландский виски

В Великобритании обнаружили в подвале старого замка виски, изготовленный в 1833 году. Сорок бутылок 190-летнего напитка нашел в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон.
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