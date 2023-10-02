Под Орлом погиб неосторожный водитель

Накануне вечером неподалёку от посёлка Неполодь произошло смертельное ДТП. Вблизи моста через реку Неполодь, на 196 км, автомобиль Hyundai выскочил на трассу и на высокой скорости врезался в Skoda, которая двигалась навстречу.
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