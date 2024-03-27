Директор петербургского общественного пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост из-за публичных комментариев своего мужа Николая Конашенка в соцсетях о теракте в подмосковном "Крокус Сити холле".
Вот же мразь!
Комментарии
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Татьяна Бутова
Да, при всей трагичности произошедшего оно позволило заострить внимание на существующих проблемах, показать гадость Байдена и его подчиненных, и проявиться тем мразям- предателям России, которые терпели долго. Но не смогли. Все тайное становится явным, особенно когда их гнев раздирает от поведения наших людей.
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8 час.
ТБ
Татьяна Бутова
вопросом, почему объектом атаки террористов стал "Крокус, а не
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8 час.
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