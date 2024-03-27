Вот же мразь!

Татьяна Бутова

Да, при всей трагичности произошедшего оно позволило заострить внимание на существующих проблемах, показать гадость Байдена и его подчиненных, и проявиться тем мразям- предателям России, которые терпели долго. Но не смогли. Все тайное становится явным, особенно когда их гнев раздирает от поведения наших людей.