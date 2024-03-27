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Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Вот давайте без этих манипуляций. Допустим я, христианка, накосячила и вообще веду себя неподобающе, допустим меня пр...Почему на Западе ...
  • Кошмар
    Те люди, кто был в Крокусе 9 марта на концерте Шамана, говорят, что видели там в это время этих террористов. То есть ...Почему на Западе ...
  • Татьяна Пушкарь
    Да Пусть на рудниках работают и баланду хлебают а наши их там еще и добьютПрямо из суда дом...

Вот же мразь!

Вот же мразь!

Директор петербургского общественного пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост из-за публичных комментариев своего мужа Николая Конашенка в соцсетях о теракте в подмосковном "Крокус Сити холле".

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Комментарии
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Татьяна Бутова
Да, при всей трагичности произошедшего оно позволило заострить внимание на существующих проблемах, показать гадость Байдена и его подчиненных, и проявиться тем мразям- предателям России, которые терпели долго. Но не смогли. Все тайное становится явным, особенно когда их гнев раздирает от поведения наших людей.
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8 час.
ТБ
Татьяна Бутова
вопросом, почему объектом атаки террористов стал &quot;Крокус, а не
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8 час.

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