Кошка выпала из окна в Орле, спасатели помогли

Кошка упала с третьего этажа на козырек подъезда, спасатели МЧС помогли достать испуганное животное.Сегодня утром на улице Нормандия-Неман в Орле четвероногая жительница многоэтажки выпала из окна, сообщили в МЧС региона.
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