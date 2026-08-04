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Орловские новости

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Кошка выпала из окна в Орле, спасатели помогли

Кошка выпала из окна в Орле, спасатели помогли

Кошка упала с третьего этажа на козырек подъезда, спасатели МЧС помогли достать испуганное животное.Сегодня утром на улице Нормандия-Неман в Орле четвероногая жительница многоэтажки выпала из окна, сообщили в МЧС региона.

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