Таксист вышвырнул россиянку на дорогу в Новый год и "вылетел" из России

Что значит, ДРУГИМ ВЕРОЯТНО? А без вероятно? Эти мастурбеки ответили все перед законом? Или опять прикрыли???

Если будем выдворять поштучно это прдлится до скончания века, вышвыривать нужно всю кишлачную свору, поголовно понаехавшую в Россию из южных республик бывшего СССР.

ТН

Татьяна Недогреева

Они приезжают к нам не на заработки, а их целенаправленно большими партиями засылают расшатать Россию, запугать участников сво и их родных, что бы не принимали участия в сво, диктовать свой образ жизни, выбить из нас все русское,даже новогодние праздники. И некоторые руководители этому поддались. Приезжают пачками.плодятся,как тараканы, пособия получают... А дальше? Да гнать пачками назад.