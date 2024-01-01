Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Таксист вышвырнул россиянку на дорогу в Новый год и "вылетел" из России

Таксист вышвырнул россиянку на дорогу в Новый год и "вылетел" из России

Нижегородский таксист силой вытащил пассажирку из машины и будет выдворен из России https://t.me/mk_ru/49523 Жительница Нижнего Новгорода рассказала об агрессивном таксисте, с которым ей не повезло встретиться в новогоднюю ночь.

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Комментарии
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Семенков Александр
Что значит, ДРУГИМ ВЕРОЯТНО? А без вероятно? Эти мастурбеки ответили все перед законом? Или опять прикрыли???
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39 мин.
виктор матвеев
Если будем выдворять поштучно это прдлится до скончания века, вышвыривать нужно всю кишлачную свору, поголовно понаехавшую в Россию из южных республик бывшего СССР.
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35 мин.
ТН
Татьяна Недогреева
Они приезжают к нам не на заработки, а их целенаправленно большими партиями засылают расшатать Россию, запугать участников сво и их родных, что бы не принимали участия в сво, диктовать свой образ жизни, выбить из нас все русское,даже новогодние праздники. И некоторые руководители этому поддались. Приезжают пачками.плодятся,как тараканы, пособия получают... А дальше? Да гнать пачками назад.
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6 мин.

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