Илья Попов стал игроком «Самары»

Контракт с «большим» (29 лет, 208 см) рассчитан на два сезона (по схеме 1+1). В сезоне-23/24 Попов выступал за «Руну» и принял участие в 40 матчах Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи.