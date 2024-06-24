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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Попов стал игроком «Самары»

Контракт с «большим» (29 лет, 208 см) рассчитан на два сезона (по схеме 1+1). В сезоне-23/24 Попов выступал за «Руну» и принял участие в 40 матчах Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи.

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