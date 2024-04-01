В Ростовской области мужчина готовил теракт: задержанный был на связи с представителем террористов

По информации ФСБ мужчина вступил в террористическую организацию. Пока не уточнятся в какую именно. Задержанный сообщил представителю террористов, что он готов совершить диверсию или теракт на территории России.
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