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В Ростовской области мужчина готовил теракт: задержанный был на связи с представителем террористов

В Ростовской области мужчина готовил теракт: задержанный был на связи с представителем террористов

По информации ФСБ мужчина вступил в террористическую организацию. Пока не уточнятся в какую именно. Задержанный сообщил представителю террористов, что он готов совершить диверсию или теракт на территории России.

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