Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов оштрафован на 10 тысяч рублей за срыв сроков строительства трех модульных медицинских зданий, на которые выделялась федеральная субсидия.
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