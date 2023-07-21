Елена Исинбаева не представляет Россию в МОК. В соответствии с уставом Международного олимпийского комитета, все члены организации курируют не свои страны, а саму организацию и защищают ее интересы в этих державах.
Исинбаева в поисках новой страны для представления МОК
Комментарии
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Константин Конышев
Это её выбор. Родине изменяют знаете кто.
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14 час.
СК
Степан Капуста
Чья же она содержанка?
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13 час.
ДЗ
Денис Замилов
Что значит ее выбор что значит выбрала сторону все чего она достигла и имеет только благодоря России. И ее поступок это предательство своей страны а уж если переобуваешься то сначала старую обувку сними а потом новую напяливай. И можешь ругать государство а не страну ты ее часть(хоть и бывшая) заначит и сама не лучше.
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5 час.
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