Исинбаева в поисках новой страны для представления МОК

ДЗ

Денис Замилов

Что значит ее выбор что значит выбрала сторону все чего она достигла и имеет только благодоря России. И ее поступок это предательство своей страны а уж если переобуваешься то сначала старую обувку сними а потом новую напяливай. И можешь ругать государство а не страну ты ее часть(хоть и бывшая) заначит и сама не лучше.