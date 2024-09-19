Юрий Кот "Необольшевицкие пропагандисты любят рассказывать про изданный в 1917 году ленинский декрет об учреждении нескольких высших учебных заведений.
Ленин уничтожил образование в России
Комментарии
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александр капитонов
Лживая статья. Непонятно кем написанная. Скорее всего ЦРУшником. Именно поэтому сломав народное образование в 1990 году, так до сих пор 34 годв не в состоянии навести порядок в сфере образования....Знаний и навыков у выпускников нет. Про воспитание и гражданскую активность - вообще мрак.
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49 мин.
лина любимцева
Какой шизофреник написал эту всю хренотень? Психбольной с извращенной фантазией... БРЕХНЯ БРЕХЛИВАЯ!!
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13 мин.
лл
лина любимцева
ШИЗИКОМ НАПИСАННАЯ СТАТЬЯ, рассчитанная на таких же шизиков!! "Дурак, дурака, видит издалека"....
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12 мин.
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