Ленин уничтожил образование в России

александр капитонов

Лживая статья. Непонятно кем написанная. Скорее всего ЦРУшником. Именно поэтому сломав народное образование в 1990 году, так до сих пор 34 годв не в состоянии навести порядок в сфере образования....Знаний и навыков у выпускников нет. Про воспитание и гражданскую активность - вообще мрак.