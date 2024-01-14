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Закон, порядок, государство

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В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» сбылась очередная мечта мальчика, который загадал увидеться с отцом, проходящим службу в зоне СВО

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» сбылась очередная мечта мальчика, который загадал увидеться с отцом, проходящим службу в зоне СВО

Написав в школе письмо Деду Морозу с пожеланием увидеться с отцом не на долго хотя бы по телевизору, оно попало на «Ёлку Желаний», где его заметило командование округа и помогло исполнить Новогоднюю мечту мальчика, организовав телемост с отцом.

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