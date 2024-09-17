Новосибирские кардиохирурги научились более 10 часов сохранять сердце вне организма

Разработанный метод не имеет аналогов не только в России, но и в мире Новосибирские кардиохирурги из исследовательского центра имени академика Мешалкина научились более 10 часов сохранять сердце вне организма, сообщает Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.