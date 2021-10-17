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Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь стал призером Первенства Европы по академической гребле

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь стал призером Первенства Европы по академической гребле

Мужская восьмерка с рулевым в составе с рядовым спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, Игнатом Трембач по результатам двух заездов завоевала серебряные медали.

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