«Как мы это вывезем!» Новости о дочери и сыне выбили Самойлову из колеи

У блогерши появились новые проблемы. Джиган и Самойлова с детьми в Африке соцсетиВ семье 35-летней бизнес-леди и Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, четверо детей – дочери Ариела, Лея, Майя, а также сын Давид.
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