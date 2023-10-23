«Как мы это вывезем!» Новости о дочери и сыне выбили Самойлову из колеи

У блогерши появились новые проблемы. Джиган и Самойлова с детьми в Африке соцсетиВ семье 35-летней бизнес-леди и Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, четверо детей – дочери Ариела, Лея, Майя, а также сын Давид.