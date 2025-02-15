Превентивные меры против паводков проводят в Карагандинской области

Превентивные меры против весенних паводков в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. В рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" полиция Карагандинской области совместно с местными исполнительными органами активизировала работу по предотвращению травматизма, ДТП и подтоплений в период весеннего паводка.