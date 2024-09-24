Более 60 европейцев обратились в посольства РФ для получения ВНЖ

За последний месяц более 60 европейцев обратились в посольства РФ для получения вида на жительство. Как сообщает Telegram-канал Mash, граждане ЕС заинтересовались указом президента РФ Владимира Путина о переселении лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
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