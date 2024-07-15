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Запорожская область вступила в нацпроект "Производительность труда"

Запорожская область вступила в национальный проект "Производительность труда". Соответствующее соглашение было подписано замминистра экономического развития Муратом Керефовым и губернатором региона Евгением Балицким.

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