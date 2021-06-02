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ФАС намерена упростить рефинансирование ипотеки в России

ФАС намерена упростить рефинансирование ипотеки в России

ФАС хочет ускорить процесс перехода клиента в другой банк при рефинансировании ипотеки ФАС намерена запретить тормозить досрочное погашение ипотеки, что значительно упростит процесс перехода клиента в другой банк при рефинансировании кредита.

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