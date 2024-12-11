Стало известно о грандиозных личных планах Адель на наступающий год

Певица начала новую главу в своей жизни. Адель со своим любимым Ричем Полом LEGION-MEDIAКак рассказал инсайдер из числа приятельниц 36-летней Адели, у певицы просто грандиозные планы на наступающий 2025 год.
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